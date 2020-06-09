尼泊爾男涉誤殺案　證人指曾找人趕走租戶

居於田心新村的尼泊爾裔男子，涉在鐵皮屋縱火致兩名鄰居被燒死的案件今(9日)於高院續審，控方傳召涉案土地的包租公作供。他承認案發前曾以6萬元聘請他人替他趕走涉案土地的分租租客，案發後亦曾懷疑是否其聘請的人士縱火並詢問對方，但對方否認。

曾任祖堂司理的包租公鄧永聯供稱，涉案地段屬祖堂所有，他於02年向祖堂租地再分租予一名叫梁玉蘭的女士，但梁擅自把鐵皮屋間成劏房再分租。而祖堂已把涉案土地以約3400萬元售出。

而梁約於17年着鄧自行向分租戶收租，他遂於11月找一名叫陳永高的男子協助趕走該些分租戶，陳表明約兩周可收回，鄧知道有南亞人士租用該些鐵皮屋。鄧稱曾向陳表明：「有叫佢做嘢唔好亂來，要以安全為原則」。因為「如佢不擇手段做古靈精怪嘢，會變咗我孭鑊」。

鄧指案發後得知有人縱火並燒死人，他有懷疑過是否陳放火 但陳否認有放火，事後他亦有支付陳6萬元，鄧強調這只是着陳替他趕走租客的報酬。鄧又稱知道有分租戶在截斷電力後曾偷電，他亦曾向電力公司投訴，案發後亦曾詢問過消防員是否因電力負荷過重導致失火，但對方稱仍要調查。

本案被告GURUNG Shibakumar（40歲）持有香港身份證。他被控在2017年12月3日，在新界田廈路田心新村非法殺死66歲中港司機陳嘉謨、及其55歲任主婦的妻子朱紅霞。