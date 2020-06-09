許智峯要求披露催淚彈成分　律政司需5周內回應

立法會及區議會議員許智峯今年初向高院申請，表示擬就警方發射催淚彈是否合理合法的問題提出司法覆核，因此要求警方在他興訟前先向他提供催淚彈的化學成份。是次申請原定於2月聆訊，但因新冠疫情關係，延期至今天（9日）才處理。律政司一方表示，此申請有法律爭議須先行解決，故由年初至今都未呈交誓章抗辯。不過法官今天聽取雙方陳詞後，並不接納律政司說法，並因此指示律政司要在5星期內呈交誓章，然後排期審理許的申請。

在案件代表警務處處長的律政司律師向法官陳詞，要求法庭在進一步處理許的申請前，先審議兩項先決法律爭議，第一是許在興訟前先要求警方披露資料的程序，是否適用於司法覆核案，第二是決定許要求索取的資料，是否與案有關和有需要。律師指先審議上述爭議，可節省呈交誓章的時間和法庭資源。不過許智峯一方就反對此建議，指律政司根本舉不出任何法例或案例，指有關程序不適用於司法覆核；而申請的主要爭議，就是要求披露的材料是否相關和需要，將此問題強行拆出來做先決爭議並無意義。

法官聽取雙方陳詞後，認同許智峯一方的說法，指不應將律政司提出的問題分拆處理。法官指出，資料相關與否，就是聆訊的主要爭拗部份，爭拗是否需要誓章支持，是與訟各方自行決定的事，但這並非把爭議拆開的理由。而且今次申請不涉傳召證人，可節省的時間金錢實屬有限。相反，分拆爭議可能會衍生連串上訴，反而更拖慢程序。

法官在不接納律政司建議後，便就今次申請的準備工作批出指示。因許已呈交誓章，法官現下令律政司要在35天內呈交誓章闡述反對理由，然後許有21天作最後回應。之後法庭再排期定下審訊日期，預計正審將需時1天。

許智峯在散庭後表示，對今次申請感到樂觀。他指過去一年不少市民受催淚彈傷害，有人欲向政府索償，卻苦無證據可證明催淚彈有害，因此他今次申請有其意義。而他的代表律師楊浩然就形容今天是小勝一仗，他又批評政府的做法有拖延和有事想隱瞞之嫌。