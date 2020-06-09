鄭若驊民望續「墊司底」　學者促問責下台

被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望再次「墊司底」。最新民意調查結果顯示，鄭若驊的評分僅得18.7分，在3名司長之中繼續「包尾」，反對她出任律政司司長的比率再升3個百分點，佔72%，支持率只有11%，被評為表現拙劣。有學者指市民的評分反映鄭已不再適合擔任律政司司長，欠缺政治能力帶領社會，必須問責下台。

香港民意研究所於本月1日至4日，以電話訪問了1002名香港居民，結果顯示，特首林鄭月娥的評分只有27.8分，支持她出任特首的比率只有18%，反對率高達72%，支持率淨值為負54%，48%的受訪者給予林鄭0分。

至於反對鄭若驊出任律政司司長的受訪者同樣高達72%，支持率淨值為負61%，其民望評分為18.7分，被其餘2位司長拋離至少11分，政務司司長張建宗有30.6分，財政司司長陳茂波則有34.3分。

13名問責局長方面，民望淨值全部錄得負值，反對率超過50%的保安局局長李家超及教育局局長楊潤雄被評為表現失敗，至於認知度不足50%的發展局局長黃偉綸、環境局局長黃錦星、同樣上任個多月的創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇則被評為表現不彰。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，鄭若驊由2018年年初上任後醜聞不絕，例如寓所被揭發有僭建、沒有申報私下處理仲裁案件等，她的評分也是眾多問責官員中表現最差的一位，反映港人對香港司法制度失去信心。被問到鄭是否適合繼續擔任律政司司長和應否辭職下台，鍾回應指，鄭的民望再次「墊司底」反映市民認為她不合適擔任律政司的首長，亦沒有政治能量帶領社會。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強則表示，在面對「港版國安法」的問題上，鄭起初未有盡作為律政司司長的責任，一直「龜縮」沒有出來向公眾解說，穩定人心，只單方面發表網誌，實為不負責任和失職，理應下台，雖然後期有出來解說，但解釋得不如人意，或因此失去大部分市民支持。另一方面則是，面對去年的黑暴，律政司檢控速度更是慢得驚人，令市民感到非常失望。