政Whats噏：立會禁議員鎖儲物櫃　議助今早陸續前往清空

立法會過去兩個星期四（5月28日及6月4日）嘅會議，都發生民主派議員投擲臭彈事件，至5日，會議室1嘅一個議員座位儲物櫃內更發現惡臭液體。立法會行政管理委員會主席梁君彥日前就指示，秘書處會為會議廳，包括議員座位嘅儲物櫃，進行徹底清潔同安全檢查，要求議員喺今日(9日)上晝10點至中午12點，自己或派職員清走會議廳座位儲物櫃內嘅個人物品，日後儲物櫃亦不能再上鎖。

喺秘書處發出嘅通告中提到，議員或者其職員喺取走個人物品之後，要將儲物櫃保持開啟，今朝有議員助理去到會議廳拎走議員嘅物品，而秘書處職員同清潔承辦商喺下晝開始進行清潔同安全檢查，有清潔工人帶同垃圾膠袋同地拖到場清潔，而秘書會亦會開啟任何鎖上嘅儲物櫃，儲物櫃會解除上鎖功能，方便日後秘書處係會議廳進行清潔和安全檢查。

議員葛珮帆尋日（8日）就去信行管會要求採取更有效嘅措施堵絕破壞議會運作嘅行為，包括考慮為參與立法會會議嘅所有人增設安檢程序，確保日後立法會會議同其他相關委員會可以順利進行，防範同類事情再度發生。