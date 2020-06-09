國泰未能承諾不裁員　數天內決定是否參加保就業

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，將進行規模達390億港元的資本重組。國泰今(9日)在網上舉行記者會，主席賀以禮表示，現階段未能承諾不會裁員，但無法交代更多裁員相關的細節。他又形容，政府保就業計劃十分有趣，會在未來數天內決定是否參加計劃，當有決定時會宣布。

賀以禮指出，受新冠肺炎疫情影響，公司99%的收入消失，需要幾個月時間重新審視及評估現時情況，現階段難以預計會有多大轉變，但會繼續貴價及廉價航空並行的方針。他說，今日公布的重組是國泰唯一的計劃，強調若無政府注資，國泰會倒閉。

國泰又宣布，今年第4季會採取多項開源節流措施，包括將客運運力削減97%、延遲新飛機訂單，以及舊飛機提前退役等。國泰已實施一項自願性特別休假計劃，邀請員工在6個月內放3星期假，現獲80%員工參與，約佔薪金支出11%。高層亦減薪，其中主席及行政總裁減薪30%、執行董事減25%、其他董事減20%，以及總經理減15%。