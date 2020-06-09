男警否認危駕警車撞傷女途人　今被裁定罪成

有警車去年3月在秀茂坪疑衝紅燈撞倒一名過路女子，令她頭部受傷。駕車的男警被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，他否認控罪，經審訊後，今（9日）在觀塘法院被裁定罪名成立，法庭准被告保釋至7月6日，索取社會服務令報告後判刑。裁判官批評被告理應注意到踏出行人路的事主，他及後更踩油加速，最終收掣不及釀成車禍，形容其駕駛態度遠低於合格謹慎水平。

46歲被告陳家傑，被控於2019年3月8日，在秀茂坪康寧道與秀華道交界，危險駕駛一輛警車，導致女子蔣一平受傷。被告需停牌30個月，及自費修讀駕駛改進課程。辯方求情指，被告當日不是被編派駕駛警車，但因知道發生有人暈倒案件，「心急」下主動提出駕車前往，犯案不是有惡意，形容情況特殊。

裁判官裁決時指，雖然事主蔣一平忘記部份案發經過的細節，醫療報告中亦顯示她送院時清醒，而非如蔣在庭上指「第二日先醒」，不過法庭理解事主頭部曾重創，因此影響記憶亦不足為奇，信納事主是誠實可靠的證人。

裁判官續指，從涉事警車的行車紀錄儀顯示，被告駕乘警車至接近涉事路段，曾把車速由每小時30公里加速至40公里，當時事主已經走在斑馬線，她的步速正常，認為「如果有睇，應該睇到」。

另外，從被告的錄影會面中，被告曾指「望左手邊，無人行出馬路，就直去。行到黃線，望番去前面」裁判官留意到「望番」一詞，即意味着之前不是望向前方，而被告沒有交代原因，何況司機本就應該全神貫注駕駛，沒有分神的餘地。

雖然法庭接納被告真誠相信，若警員認為有需要，可以在安全情況下不遵守交通燈號，如為了緊急救人可在響號下衝紅燈。不過，裁判官重申行人在行人過路處上有優先權，即使警員可以衝紅燈，但無論如何也應加倍留心。