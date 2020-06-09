旅發局推本地遊救市　「旅遊就在香港」計劃最快下周公布

新冠肺炎嚴重打擊旅遊業後，出入境旅客近乎零，每日只有約100至200人因團聚、公務、探親等訪港，令本港旅行社收入大減。香港旅遊發展局早前宣布推出「旅遊就在香港」計劃，以推動本地消費，旅發局總幹事程鼎一今(9日)公布有關詳情，指希望最快可在下周推出。

程鼎一今出席電台節目時表示，計劃將有3大元素，包括本地市區、郊外的旅遊路線；推出網上優惠平台；和推出特色一日的本地團，如綠色旅遊等。而網上優惠平台將羅列超過1萬個優惠，涉及各個類別；而日後其他地區的旅客到訪，亦可在網上平台推出其他語言，「一物二用」。

程稱，旅遊業對本港的經濟有貢獻，認為可以趁現階段市民及旅客都不能進出，讓香港人重新發掘本地好去處。

因應新冠肺炎的疫情在部分地區有改善，程鼎一指旅發局期望與其他地區建立「旅遊氣泡」，為振興旅遊業作準備。程亦透露，旅發局現正與信用卡公司探討發放優惠的方式，考慮若市民消費至一定數目，便可提供優惠供市民到其他地方消費，而有關計劃非預計將舉辦至8至9月。