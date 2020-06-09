360個寵物食品樣本合格　議員促做更多測試

漁農自然護理署今日(9日)公布香港寵物食品研究結果，在8種有害微生物或物質測試中，360個寵物食品樣本均無超出標準。漁護署認為，研究結果反映本地市場有售的寵物食品整體屬安全。但有議員質疑8種測試數數量太少，認為漁護署應就寵物食品進行更多種物質測試。

漁護署2017年委託承辦商進行研究，收集和測試360個在本地市場常見的寵物食品樣本，當中50%為狗隻乾糧和濕糧；30%為貓隻乾糧和濕糧；20%為其他種類的狗糧和貓糧，如零食、脫水糧，以及雀鳥、兔子和齧齒動物等其他物種的飼料。

各個樣本收集後，均會進行8種有害微生物或物質進行檢測，包括沙門氏菌、大腸桿菌(包括O157型大腸桿菌)、李斯特菌、黃曲霉毒素B1、三聚氰胺、馬拉硫磷、鉛和砷。研究人員指所有樣本均為合格，沒有樣本驗出有沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌；黃曲霉毒素B1、三聚氰胺、馬拉硫磷、鉛和無機砷的水平亦無超出準則。

除了今次研究，食物及衞生局副局長徐德義指，漁護署平均每年接獲約5宗有關寵物食品的投訴個案，但當中沒有涉及寵物因進食寵物食品而感到不適的爆發個案，徐認為以上數據能夠幫助他們去理解市面上寵物食品的安全程度。

議員黃碧雲就質疑，8種有害微生物或物質測試太少，有不少致癌的重金屬均未列入測試當中，而2017年美國就寵物食品進行的大型研究，檢測毒素高達130種。黃續指，僅驗8種有害微生物或物質，便指市面上寵物食品安全是誤導，促漁護署應繼續做更多有害微生物或物質測試。