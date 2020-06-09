教大助特殊學習需要青年融入社會　提供3年學習機會

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心旗下設「賽馬會特教青年學苑」，為有特殊學習需要(SEN)的離校中六畢業生，於大學校園內提供最多3年的學習機會。 學苑今日(9日)舉行網上發布會，解釋學苑的運作和理念，吸引數百人出席。教大指，學苑為學生家長、業界同工及教大的準老師提供培訓， 讓他們認識各種特殊學習需要的特徵、面對的困難及訓練需要，從而給予支援，並協助SEN青年勾畫生涯規劃，融入社會。

教大指，學員年齡必須介乎18至30歲，進修期由1年至3年不等，每學年份上、下兩學期，學員每學期修讀不多於9學分的進修課程，課程包括「認識生涯規劃」、「運動及體適能培訓」等，學員更有機會以旁聽生資格，出席教大不同學科的授課，雖然不計算學分，但會獲發聽講證明，而符合畢業資格的學員按表現可獲頒不同等級的證書。

劉先生有一名患有自閉症及輕度智障的子女，他分享指，當初收到教大能提供課程予其子女就讀的消息時，感到非常興奮，又指子女本身只能去特殊學校讀書，但現在可在大學校園讀書是天方夜譚，感謝學苑給予更多讀書機會。

患輕度智障和自閉症的譚偉業是退役特殊運動員，2005年退役後於田徑會擔任行政助理近10年，期間從事推廣智障人士體育的相關義務工作，2007至2015年間更擔任香港特奧會執行委員。他早前到浸會大學持續進修學院升學，並預計即將順利畢業。他以過來人身份呼籲要堅持和相信自己喜歡的事情，並希望學苑的課程可獲得資歷架構認可，並成為常規服務，長遠協助有需要人士。