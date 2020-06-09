中三至中五跨境生下周一復課　教育局資助交通費差額

教育局今(9日)宣布，中三至中五級跨境學生將於下周一(15日)復課。當局表示，為減輕家長的經濟負擔，在復課約1個月期間，教育局會為這批中三至中五的跨境學生提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與一般公共交通工具車費的差額。

發言人續指，港府及深圳市政府會在兩個跨境口岸每逢周一至周五作出特別安排，深圳灣口岸會提早於上午6時30分至8時30分特別為南行跨境學生辦理入境檢查，而福田/落馬洲支線口岸南行會於上午6時30分至8時30分、以及北行會於下午2時至4時30分為跨境學生辦理出入境檢查。

就中三至中五級跨境學生的復課安排，教育局會於日內向學校發出詳細指引，列明上述新出入境和交通安排的細節及衞生防疫措施的注意事項及要求。跨境學生前往深方口岸通關時，須持有7天以內的核酸檢測陰性結果證明，並在通關時作健康申報。在滿足相關條件下，跨境學生在香港可獲豁免強制檢疫，在深圳亦可獲豁免集中隔離醫學觀察。

另外，本地幼稚園高班至小三學生亦將於同日復課。教育局呼籲家長及學生積極配合學校在復課時實施的一系列特別防疫措施。局方會繼續與學校及衞生署衞生防護中心保持溝通，因應疫情的發展，至於其他年級的跨境學生復課安排，局方表示會再研究。

香港教師會李興貴中學校長李永鴻表示，由於部分中學的跨境生不算很多，因此該校聯同大埔區多間學校一同安排學生乘搭校巴到港。

雖然兩地政府開放多一個口岸，即福田／落馬洲支線口岸出入境供跨境生出入境，惟未必能惠及所有學生。李續指，他又指，由於新安排暫開放跨境生經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境，但部分學生的居住地點未必鄰近上述口岸，而深圳的地鐵最早在早上6時半才開放，故他們可能要轉乘其他交通工具，才能到達上述口岸，過關後亦會趕不及上學，故部分學生仍繼續選擇在家上網課。

李續指，部分跨境生及本地生的家長對疫情仍有疑慮，故學校在上課時，亦會同步進行網課，照顧未能上學的學生。