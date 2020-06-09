跳閘男摑港鐵職員8巴罪成　官斥態度輕狂

中年漢涉嫌在港鐵中環站跳閘「斷正」後，連摑港鐵職員臉部8下，他日前否認一項普通襲擊罪，經審訊後，被告今(9日)被裁定罪成。裁判官指控方證人均誠實可靠，已說出事實之全部，又痛斥被告態度輕狂及全無守法意識，必須判阻嚇式刑罰，下令將他還押至6月22日以待索閱其背景報告後判刑。

38歲被告譚煒林，報稱無業，他被控於2019年10月14日，在港鐵中環站A出口大堂襲擊男子莫志富。辯方求情指，被告是樂器維修員及是初犯，事件亦無導致嚴重傷勢，也無預謀及無使用武器等，屬單一事件及衝動下犯案，希望可判緩刑。

裁判官香淑嫻裁決時指，事主執勤被打選擇不還手以免事情惡化，但也沒有退縮，表現合情合理，其證供也與其他控方證人口供一致。反之被告的解釋則自相矛盾、不合理及匪夷所思，難以信納被告打事主臉是為了自衛及擋格。而被告跳閘兼出手打事主臉8下，行為是貶低事主人格及嘲弄事主，雖然傷勢輕微但情節嚴重，文明社會絕不容許。

裁判官又引述襲警案例指，法庭不會姑息對公職人員施行暴力，包括執行港鐵附例的職員，故必須判阻嚇式刑罰，稱「睇唔到本案有例外情況」。