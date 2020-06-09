雲南破上海仔集團毒案　繳獲139公斤冰毒拘13人

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。雲南德宏邊境管理支隊周二（9日）通報，通過專案偵查、循線深挖，成功搗破一個境內外勾結、盤踞在邊境地區的特大販毒團夥，涉嫌從境外走私大批毒品販往內地牟利，共拘捕13名疑犯，繳獲毒品冰毒139公斤，市值6億港元。雲南大部分毒案，均經由緬甸入境，情況猖獗。

管理支隊在今年3月中旬接獲舉報後，組織警員深入邊境調查，發現一個以旅遊、經商為掩飾，組織嚴密、分工明確、涉案人員較多的特大販毒團夥。根據案情，支隊成立專案小組加強邊境重點路段、便道的巡查管控。至同月27日果斷出擊，在德宏拘捕疑犯黃某、董某等5人，當場從黃某家中和車輛尾箱內查獲冰毒。

此後，專案組延伸偵辦、組織警力赴雲南楚雄、昆明、昭通等地收網，一舉將魏某、楊某、周某等8名團夥成員全部拘捕歸案，先後查扣涉案車輛10輛，以及155萬人民幣（約172萬港元）的毒資。

今次是過去581日第94宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。