受傷貓頭鷹愁困機場路　愛協人員帶走

受傷貓頭鷹停在路旁，及後由愛協人員帶走。

昨晨(9日)約6時，警方接獲市民報案，表示途經赤鱲角機場路時，在路旁發現一隻懷疑受傷的貓頭鷹。機場警區警員接報展開搜索，約1小時後尋獲該隻貓頭鷹，並聯絡機場管理局與愛護動物協會人員到場協助。

貓頭鷹睜起圓眼、精靈可愛，由於擔心牠會受驚誤闖馬路，警方及機管局人員一直在場守護，直至愛協人員在早上約10時將貓頭鷹帶走，送往大埔嘉道理農場作進一步檢查。警方呼籲，市民如發現任何懷疑動物受傷或懷疑虐待動物事件，請即通知警方或致電愛協處理。

愛協發言人表示，今早7時20分接獲警方通知得悉事件，由於愛協督察團隊正在處理其他緊急拯救個案，未能即時趕赴現場，幸好警方及機場職員留守現場看顧該貓頭鷹。愛協督察在個多小時後趕抵現場，將懷疑受傷貓頭鷹救起，並隨即將牠送往嘉道理交由專家治理。

發言人又指，該隻貓頭鷹為鵰鴞(Eurasian eagle-owl)，是本港較為少見的貓頭鷹品種，呼籲市民如發現懷疑受傷或未能飛起的貓頭鷹，可以聯絡愛協處理。過往不少獲救的貓頭鷹經由嘉道理專家治療後均能重回大自然，希望大家好好保護這些野生動物。

據了解，雕鴞屬於鴟鴞科雕鴞屬，於歐亞地區、非洲及中國等地可見其蹤影，並多生活於山地林木以及裸露的岩石叢或峭壁上。