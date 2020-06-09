大埔鷺鳥被捉8日3宗　區議員報警兼通知漁護署

大埔發生3宗不明男子捕鳥事件。大埔區議員連桷璋，今日(9日)下午約3時在facebook表示，留意到網民發文指今日在廣福道近運頭角里有2名男子捉走鷺鳥，而其議員助理亦在經過林村河近大埔中心對開時見到另一宗捉鳥事件，發現一名男子左手捉住一隻鳥，沿林村河向下游方向走去。連得知事件後，致電漁護署及警察跟進。

連桷璋又稱，大埔街坊在上周二(2日)亦見一名男子於廣福道近運頭角里捉鳥，經過街坊喝止後，男子最終將鳥放走，並聲稱捉走鳥兒僅為飼養，並非食用。連桷璋強調，「雀鳥係唔掂得，人哋好哋哋你搞佢做乜啫！離晒譜！」呼籲大家見到類似情況，即刻報告漁護署或報警，盡己所能阻止事件發生。

香港觀鳥會就事件稱，近日收到大量市民及當區區議員舉報，指有人在大埔各處涉嫌違法捕捉並帶走鷺鳥，2星期內已累計至少3宗，會方強烈譴責涉事人士傷害雀鳥。根據《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥均為受保護野生動物，未經許可，任何人不得捕捉或故意干擾任何野生雀鳥，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何野生雀鳥的巢或蛋，否則即屬違法。