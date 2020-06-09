港航部分員工及機師無薪假延至10月　地勤減薪10%至25%

政府「出手」注資救國泰航空，惟本港另一間航空公司香港航空未獲政府支援，其營運面臨重大困難。港航指關注到港府注資國泰的救助方案，希望能一併考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。另外，消息指，港航今(9日)發信予員工，指會延長經理級職員，以及機師的無薪假的安排至今年10月，香港地勤人員亦要減薪10%至25%及每月放不多於4天的無薪假。

港航回應指，為保障大部分員工的工作，港航將會由今年7月至10月期間，延長無薪假計劃，唯規模將會縮小，涉及經理級或以上的員工及機師，而香港的地勤人員將會根據職級扣減薪酬10%至25%，每月放不多於4天無薪假。 此外，將會向機師推出獨立的計劃。

因應新冠肺炎疫情令全球航空業陷入冰封時期，港航今年2月已向員工發信指港航因疫情計劃裁員約400人，在港的地勤人員會由2月17日至本月30日，每月至少放無薪假2星期，每星期工作3日，機艙服務員及機師亦另有無薪假計劃。