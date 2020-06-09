老翁生前疑遭肛門塞紗布　院舍被質疑發誤導資訊

智力低下兼半身癱瘓的六旬翁，獲家人安排入住牛頭角定業街劍橋護老院，他2016年初不適送院，醫院發現老翁的肛門塞有紗布等物，老翁不久離世，死因庭今（9日）繼續研訊。時任護老院主管劉咏梅作供時承認，死者王志成及其同房院友同是癱瘓兼不能說話，若他們被打，便沒有人可為他們發聲。

時任護老院主管劉咏梅出庭作供，死因研訊主任問及院友若被虐待或襲擊，院方如何發現。劉表示，不少長者都會在院內大廳逗留，長者中有啲「好叻」，職員可從他們口中察覺是否有事件發生，但劉同意死者王志成及其同房院友均為癱瘓兼不能說話，即使他們被打也通知不到他人。

而劉否認於同年1月30日便知死者的糞便呈液體狀態，她在翌日早上11時吃飯時段才得悉死者不適，更即時為死者檢查並召喚救護車。惟研訊主任質疑，根據紀綠顯示，消防隊目於中午12時54分才收到通知，救護車再於6分鐘後到達護老院，即劉發現死者不適後，近兩小時後才叫人召喚救護車。劉稱當時沒有看過時鐘，但她處理死者的流程一直沒有中斷。劉事後曾召集員工開會，問她們有否見過有人為死者塞肛，但沒有人看到。

此外，護老院事發後曾向傳媒發聲明，就死者肛門發現紗布等物一事，指死者於2015年7月曾在聯合醫院接受腸道手術，惟實情是死者當日只是接受腸道造影檢查；而院在發聲明前，曾去信社署和警方，同樣指死者在2015年7月曾在聯會醫院接受腸道造影手術，懷疑是手術時留下異物在肛門深處，認為這是另一個調查方向。死因研訊主就此質疑劉早知死者只是接受檢查，但劉在院舍發聲明前，卻沒有勸導公司不要誤導傳媒等，劉則解釋當時沒有留意聲明字眼。

而護老院特約醫生何廣志早前則指，一般腸道造影檢查，應該不用在肛門塞物件。