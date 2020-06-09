國泰冧檔：學者批國泰注資後勢獨大　對手有結業危機

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，獲政府注資救亡。有學者指，國泰收購廉航香港快運後，本港航空業已有「國泰獨大」的形勢，而現時疫情下國際航空業陷入停擺狀態，包括香港航空在內的其他主要競爭，若得不到資本補充下，將有機會結業。

國泰於去年宣布，收購廉航香港快運的所有股權。一如國泰港龍，香港快運成為了國泰旗下的全資附屬航空公司。根據投資銀行「高盛」的資料，2018年本港機場載客量中，國泰及國泰港龍佔了當中的46.3%，而香港快運則佔了當中的5%，以此推算，國泰吞併香港快運後，該集團於本港航空業的市場佔有率將超過一半。

若以航點作分析，同年本港每日分別來往東京和大阪的直航航班中，有超過一半均由國泰或香港快運所營運，其餘有營運該兩個航點的航空公司則有香港航空、全日空、日本航空、廉航樂桃航空和捷星航空等。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生認為，從相關市場數據顯示，「國泰獨大」的說法可以成立，正因為國泰集團的規模龐大，其於疫情下受到國際航空業陷入停擺的影響較其他航空公司嚴重，面對人手過盛的情況更加嚴峻。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，國泰獲政府注資後，可以「生存」多一段時間，反觀國泰的本地其他競爭對手，例如香港航空，如果得不到資本補充，有機會結業。他認為，政府今次出手拯救國泰，是避免國泰一旦倒閉會引發「系統性危機」，影響到包括物流業在內的對本港其他產業。