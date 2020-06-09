電話騙案今年首4個月升逾倍　有退休人士被騙近2千萬元

本港電話騙案及網上情緣騙案均大幅上升，今年首4個月，警方共接獲348宗電騙案件，較去年同期上升1.1倍，涉及金額高達1.3億港元，較去年同期上升近2.5倍，其中一宗個案，一名退休人士被騙近2000萬元。至於網上情緣騙案，今年首4個月共接獲267宗，較去年同期上升近55%，涉及金額高達8150萬港元，較去年同期上升27.7%。

據悉，被騙去近2000萬港元的的退休人士，今年4月接獲自稱上海公安人員來電，指受害人涉在內地清洗黑錢，指受害人如為求清白，須另開一個網上理財戶口，並要將金錢存入戶口作保證，期間曾要求受害人交出銀行戶口號碼及密碼，受害人不虞有詐，逐一按騙徒指示，結果本月初查看戶口時發現存款被提一空，損失近2000萬港元，將事件告知親友，才知受騙。

警方分析指，騙徒主要假扮內地官員，訛稱受害人在內地涉及洗黑錢，並要求受害人將保證金存入銀行戶口，然後將戶口號碼及密碼交出，以證清白，期間則趁機提走戶口所有金錢；至於受害人以40至50歲或以上群組人士佔最多，女性佔3分之2，男性佔3分之1；若以職業分類，則有4成是退休人士或家庭主婦。

網上情緣騙案亦有上升，騙徒主要假扮海外專業人士及軍人，很多時更來自中東，然後透過網上平台結識受害人詐騙對方金錢；86%受害人為女性，14%為男性；年齡介乎17至85歲，當中以40至50歲女性佔最多，職業則以家庭主婦及文職為主。警方發現，受害人一般沒有接觸警方的宣傳，呼籲市民多關心親友，留意他們的狀況，慎防受騙。