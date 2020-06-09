警校教官涉詐騙案　有指學警花近10萬向被告買電腦

被告歐智威被指以低價誘使學員透過他購買電腦。

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元，案件今（9日）於區域法院續審。控方繼續傳召涉案的學警作供，有學警供稱，被告擔任教官時向學警推銷商品，稱能以較低價錢替學員購入手提電腦，成功令部分學警支付近10萬港元購買電腦，更揚言會協助他們私藏電腦，因學院規定學警不得使用私人電腦。

被告歐智威（49歲）於2012年12月至翌年6月案發期間任職警長，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。

控方傳召前警員袁超作供，袁現隸屬消防處救護車組，他於案發時同被編入SS班。袁指被告於訓練期間向學警推銷手提電腦，當時被告聲稱認識聯想（Lenovo）所屬公司的亞太區經理，能以較優惠價錢替學警買手提電腦。結果有10多名學警以約9000至1.2萬港元向被告買電腦，惟該些電腦均沒有保用證，而私人電腦在學院內被列為違禁品，故被告稱會協助學警收藏手提電腦以免被其他教官發現。

袁接受盤問時，同意辯方所指部分手提電腦的保用證是需要額外付費才有，以及被告提出協助學警收藏手提電腦可能是出於好意。