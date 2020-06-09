國泰冧檔：拒承諾注資後不裁員　員工睇死「條命吊唔長」

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空獲政府泵水救亡，有國泰員工今(9日)得悉後表示，注資能解公司燃眉之急，惟消息突然，對此未有太大了解，冀政府透露更多細節，亦有空姐大潑冷水，指注資亦不能為國泰「吊命」，又擔心政府日後會藉此干預營運。

有不願上鏡的國泰空姐指，在國泰獲注資後仍要求員工放無薪假及減薪，直斥「(注資)唔代表啲咩，條命吊唔長」，她批評政府救國泰不救員工，未有要求國泰承諾在資本重組後不可裁員及減薪，「要大唔要細，又話保就業」，她亦不信任政府注資後不干預日常營運，惟她行色匆匆，似不願多談。

任職行李部的鄧先生認為，國泰正面臨重大危機，注資能解燃眉之急，認為「個市好快就會好返」，但對政府注資後國泰會否有其他改組則表示「無諗咁多」。在國泰膳食部門工作了30多年的梁女士則稱，自己及同事都曾擔心公司會因經濟困難而倒閉，得悉注資後都感到高興，表示「個心會定啲」，至少暫時不用擔心被解僱。