港擁逾4萬億元外匯基金捍衞聯匯　不能輕易動用

中美關係轉差，美國威脅要取消香港特殊地位，市場憂慮實行逾36年的聯匯制度會因而受衝擊，在過去數十年間，每當香港出現銀行不穩或金融危機，外匯基金會擔當重要角色，市場形容為是銀行面臨危機時的「最後防線」，截至2020年4月底，外匯基金總資產達40,960億港元，惟這些儲備絕不能隨意動用。

香港的聯匯制度屬貨幣發行局制度，貨幣基礎的流量與存量須得到外匯儲備支持，即每次發行港元，必須有等量的美元，因而不會出現無限量「印銀紙」，而現時3家發鈔行印發港幣，必須以1美元兌7.8港元的固定匯價，向外匯基金繳納美元，以換取負債證明書作為發鈔準備。

在現行的制度下，美元兌港元匯價被限於7.75至7.85水平浮動，最高及最低位分別稱為「強方兌換保證」和「弱方兌換保證」，並以7.8為強弱分界線，兩方各有500點子(即0.05的價差)浮動範圍。近日港元匯價持續強勢，多次觸發7.75強方兌換保證，單計6月金管局因而向市場注入近200億港元，銀行體系總結餘於周四(11日)將增至逾1150億港元。

最新數據顯示，2020年4月底的貨幣基礎為17,087億港元，而港府的外匯儲備則高達4400多億美元，即有約34,100億港元可作彈藥，相當於貨幣基礎逾倍，或相當於香港流通貨幣的6倍多。

社會不時有意見指本地外匯基金的儲備已足夠，促請政府從外匯基金調撥資源予公共開支，以紓民困。事實上，根據《外匯基金條例》，財政司司長有權把外匯基金轉撥入政府一般收入內，惟大前提是不能影響外匯基金的原有目的，即保持香港貨幣及金融體系穩定健全。

截至去年底，外匯基金累積盈餘逾7000億港元，惟上述提到的外匯基金累計盈餘不會被動用，因本港屬小規模開放型經濟體系，容易受大量及高速的國際資金進出本地市場的影響，難以預測下次金融危機時所需要動用的資金數目，而金融體系愈大，就更需要一個愈大的外匯基金作為後盾。

1998年港府曾破天荒入市「打大鱷」，動用逾千億港元買入港股守住金融體系。不過，當年港股市值僅2萬億港元，以如今規模，假若金融體系再受攻擊，按20年前港府救市資金比例計算，需最少逾2萬億港元救市。換言之，目前的儲備絕不能隨意動用。