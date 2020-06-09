政Whats噏：修例禁「大媽」滋擾　官指飛吻都違法

部分公園不時有「大媽」表演歌舞收取小費，滋擾街坊之餘仲影響社會風氣。立法會《2020年遊樂場地(修訂)規例》小組委員會今日(9日)召開會議，討論加強規管遊樂場地進行嘅音樂或歌唱活動嘅規管。政府官員指條文要針對「唔乖嘅人」，已令議員「搲爆頭」，有議員仲批評條文寫得唔清晰。

議員容海恩喺發言期間，質疑條文淨係列明收錢嘅表演者違法，但就冇話畀錢嘅人係咪違法。而政府官員就解釋話，部分表演人士收取報酬先導致滋擾問題嚴重，所以條文要針對一啲「唔乖嘅人」。咁究竟乜嘢係「唔乖嘅人」呢，官員就冇講到喎。

官員解釋得唔清楚之餘，有議員亦覺得條文都寫得唔清晰。議員周浩鼎指條文列明為音樂活動伴舞或者任何伴隨該音樂活動嘅「類似作為」係違法，問官員到底乜嘢係「類似作為」呢？政府官員唔知係咪答唔到，就「卸膊」畀律政司政府律師。

政府律師就話表演者多數都係伴舞，但人嘅行為會變，之後可能會變成飛吻，用「類似作為」呢個寫法係希望涵蓋更大範圍，配合未來嘅事態發展咁話。條文寫得咁含糊，唔知以後會唔會影響執法呢？