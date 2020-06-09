政Whats噏：行管會「清一色」建制　泛民玩杯葛變捉蟲

由梁君彥做主席嘅行管會，下周將召開今屆會期內嘅首次會議。

新一屆立法會行政管理委員會報名日期喺尋日(8日)截止，民主派議員疑似玩杯葛，全部冇報名，導致行管會成員「清一色」都係建制派議員。而早前有議員去信行管會，要求處理民主派議員多次喺會議廳內掟「臭彈」嘅行為，如果行管會受理，民主派又冇代表喺行管會幫手「阻撓」，相信掟「臭彈」同「臭蟲」嘅議員都冇運行嘞！呢次民主派會唔會杯葛變捉蟲呢？

立法會主席同內務委員會正、副主席都係行管會嘅當然成員，但內會因為多次未能選出主席而「停擺」大半年，直至召第18次會議，喺一片混亂下先選出議員李慧琼做主席，而議員馬逢國喺上月中當選內會副主席後，先「敲定」3名行管會當然成員。

行管會嘅委員人數不多於13人，上年度行管會嘅組成除3名當然成員外，當中內會副主席係民主派嘅郭榮鏗，7名建制派議員包括石禮謙、黃定光、陳克勤、謝偉俊、馬逢國、麥美娟同鍾國斌；另有3名民主派議員，分別為莫乃光、黃碧雲同譚文豪。

據悉，行管會原有嗰班建制派議員都報咗名，但去到就嚟截止報名，發現冇民主派報名，建制派臨急遞咗一啲名入去。民主派議員早前質疑李慧琼做內會主席嘅合法性，已杯葛內會會議，唔知係咪因為咁，繼而「杯葛」行管會，唔派代表參與呢？無論如何，新嘅行管會成員全部都係建制派議員。

民主派議員唔參與行管會，對佢哋嚟講都唔一定係好事喎。事關議員梁美芬早前兩度去信行管會要求處理民主黨(白鴿黨)議員許智峯(峯鴿)、朱凱廸同陳志全喺會議廳掟「臭味物品」，希望行管會保障包括保安、議員、職員等人喺會議廳內嘅安全。議員葛珮帆尋日亦去信行管會，要求採取更有效嘅措施杜絕破壞議會運作嘅行為。

行管會最快下個禮拜就會開第一次會議，如果真係追究民主派議員多次用「臭味物品」阻礙會議進行，而行管會內又冇民主派代表，睇怕建制派想點玩都得啦！泛民唔入行管會，想幫自己友都唔得，咁咪捉蟲？

再講，行管會一般情況係2個月開1次會，而立法會會期就得番大概1個半月。莫非行管會嘅第1次會議，亦都會係最後1次？咁就無從得知啦！