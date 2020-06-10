竹園南邨遭斬傷債仔傷重不治　警改列謀殺

黃大仙竹園南邨華園樓斬人血案，遭重創欠債男事主，送院搶救至今日（10日)凌晨傷重不治，警方將案改列謀殺。案發於昨午(9日)1時43分，上址住戶驚聞附近單位傳出激烈爭吵聲，恐防發生暴力事件，於是報警。警方接報後大為緊張，有警員手持盾牌到場，在涉事單位內發現一名姓葉(53歲)男子全身浴血，他臉、頸、胸口、背及手部多處被斬傷，陷入昏迷，立刻召救護車到場將葉送院搶救。

與此同時，警員在現場制服一名手持利刀男子，經初步調查後，懷疑他與案有關，於是以涉嫌傷人將該名姓陳(56歲)男子拘捕，他亦報稱手部受傷，由另一輛救護車送院治療。警方封鎖案發單位調查，同時向街坊了解情況，警犬亦奉召到場協助調查，案件交由黃大仙警區重案組跟進。另外，陳的住所內留下其飼養的貓隻，及後交由愛護動物協會人員帶走。

現場消息稱，葉與陳為同層鄰居關係，2人俱屬獨居，葉早前曾問對方借錢，惟債項一直未有還清。至昨日，葉疑再問對方借錢時，引起對方不滿，雙方因此爆發爭執。期間，葉遭人用約15厘米長的生果刀狂斬，致身體多處受傷。