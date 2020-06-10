國泰冧檔：首動用土地基金　繞過立會救國泰　政府另有盤算

政府繞過立法會首次動用土地基金撥款救私營企業國泰航空，財政司司長陳茂波解釋，多國政府都有支援航空業措施，若在立法會討論，時間長且會披露更多敏感資料，造成股價敏感，外界對政府注資國泰有政治考量是「猜想得太多」，但議員批評政府做法繞過立法會使用公帑，令立法會無法監察和審批。另外，坊間傳言指政府不動用儲備救國泰，相信是害怕近期耗用儲備太多，防疫抗疫基金及財政預算案紓緩措施已動用二千九百億元，未來多項大型工程又需填氹，西九撥地填補超支亦少收千億元，儲備有減無加，再投資大型基建恐掏空庫房，故轉用土地基金注資國泰。

陳茂波解釋，是次注資由土地基金授權撥款，與海洋公園向立法會申請撥款不同，因國泰是上市公司，有關變動需要停牌，中間的討論亦致使股價敏感。他認為現處理方法能保障公帑運用，在合適機制內是穩妥，政府已向立法會發出文件，並會在立法會上討論。他否認是繞過立法會，坊間指政府注資國泰有政治考量是「猜想得太多」。

對於為何早前香港航空也陷入財困，政府卻未有出手，陳茂波指兩間公司不能相比，無論在規模及網絡覆蓋都不一樣，港航的財困是一段長時間，而國泰是因新冠肺炎令市場暫時失效所致。據了解，若政府提交到立法會討論，將需時數個月，「到時先救就瓜得！」

政府向立法會提交文件稱，財政司司長可行使酌情決定權，授權和指示將土地基金，以他決定的方式投資。現時，結餘約為二千二百億元的土地基金，透過未來基金存放在外匯基金作投資。目前而言，約四成土地基金被配置於外匯基金的投資組合，其餘則作較長期投資，是項對國泰的投資所需的資金將由投資組合中撥出。

曾於國泰任職的議員譚文豪質疑，政府首次向私人公司注資，恐開繞過立法會撥款先例，而三百九十億元的資本重組金額，已超過國泰三百六十億元的市值，政府要解釋為何要注資龐大金額。他又說，國泰現時每月虧損廿多億元，即使下半年情況持續，注資金額仍多於虧損，預期若虧損情況持續，政府會再出手注資。

譚建議，若政府注資國泰的目的是保就業，應要求國泰承諾在資本重組後不可裁員及減薪，以及要國泰申請保就業計劃。議員陳恒鑌則稱，政府為救一間公司，而動用土地基金，他也感到愕然，難免令人有太多想像空間，認為政府應先向議員交代，之後亦要向社會說明。

政府此舉亦被質疑為免動用本身儲備，以免影響未來為基建大白象埋單。政府派錢一萬元和防疫抗疫基金已動用二千九百億元，庫房只剩下八、九千億元。明日大嶼倒錢落海計劃，初步預算花六千多億元，工程界估計最終要花萬億元。沙中線造價逼近千億元，西九文化區則是無底深潭，政府撥出商業用地給西九當局填氹，地價也值千億元。這些大白象工程遲早要埋單，最終掏空庫房。