國泰冧檔：390億資本重組　隨時一年玩完

國泰航空每月虧損卅億元，三百九十億元資本重組料一年玩完。國泰表示，受新冠肺炎疫情影響，全球航空業大受打擊，其客運收入跌至冰點，僅去年約百分之一的水平，即自今年二月起每月虧蝕現金達廿五億至卅億港元。國泰強調今次重組若無政府注資支持，國泰或需面臨倒閉。不過，國泰雖公布約三百九十億元的資本重組計劃，包括獲政府「泵水」約二百七十三億元，但以現時平均每月虧蝕三十億元的水平推斷，該筆資金或只能用約一年。

國泰昨日發公告指出，二○二○年首四個月與去年同期比較，國泰載運乘客人次下跌百分之六十四點四，其運力亦下跌百分之四十九點九。國泰表示，本年首四個月與去年同期比較，載運貨物量下跌百分之二十六點六，運力亦下跌百分之二十五點四。國泰稱近月客運航班運力雖有微升，其總運力由五月的百分之三增至六月的百分之五，惟未來仍需視乎政府是否放寬防疫措施等。

國泰主席賀以禮昨表示，面對艱難局面，已推出多項現金保存措施，包括將客運運力削減百分之九十七、推遲訂購新飛機及決定安排較舊的飛機提前退役等。惟即使採用相關措施，客運收入仍然下跌至去年水平的僅約百分之一，即今年二月以來，國泰每月虧損現金廿五至卅億元。他稱昨日公布的重組方案是國泰唯一計劃，強調若無政府支持，國泰將會倒閉。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新分析報告顯示，疫情令全球航空客運收入暴跌三千一百四十億美元（約二萬四千三百億港元），較去年減少百分之五十五。其中又以亞太區航空公司的收入跌幅最為顯著，高達一千一百三十億美元（約八千七百六十億港元），乘客需求按年下跌百分之五十，料國際客運的需求最快要待二三年才能恢復至疫情發生前的水平。