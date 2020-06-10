東方日報A1：國泰冧檔　政府死攬　273億公帑填黑洞

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空「冧檔」，政府公帑救亡！國泰昨日公布三百九十億元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業的國泰「泵水」共二百七十三億元。注資後，政府持有國泰約百分之六股權，可委派兩名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。政府強調，注資為保住香港國際航空樞紐地位，重申不會入主國泰，國泰則說若無注資將會倒閉。根據國泰二月至今每月虧損達廿五億至三十億元，若情況持續，今次集資最多只能燒約一年。有學者認為，政府出手的舉動鹵莽，如同「搵納稅人笨」，勢加劇本港財赤。

新冠肺炎疫情重創旅遊及航空業，本來經營不善的國泰航空虧損擴大，截至今年四月，國泰及國泰港龍錄得未經審核的虧損四十五億元，並屢傳大裁員及重組架構。國泰及其相關公司昨早停牌，昨午在港交所上載公告，宣布三百九十億元的資本重組計劃，包括由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為一百九十五億元的優先股，同時Aviation 2020 Limited將向國泰提供七十八億元已承擔過渡貸款融資，政府亦有權認購近十九億五千元的認股證。

公告又稱，建議按供股紀錄日期，按十一供七基準供股，每股作價四元六毫八仙，籌集約一百一十七億元，較停牌前折讓約百分之四十六點八。國泰的三大股東太古、中國國航及卡塔爾航空均會參與供股。注資後，政府將持有國泰百分之六股權，而太古、國航及卡塔爾航空持股比例，將分別降至百分之四十一點二六、百分之二十八點一七及百分之九點三八。

財政司司長陳茂波表示，會動用外匯基金中的土地基金支付，多次重申是次注資是為保住香港國際航空樞紐的地位，強調不會入主國泰，亦不會參與公司日常運作，政府會委派兩名觀察員列席董事會，但沒有投票權，直至國泰償還其貸款及利息為止。至於兩名觀察員背景，陳表示初步考慮找資深、有豐富經驗的法律、會計或商界人士，不準備派政府官員入國泰。

以公帑注資私人企業的準則是「要減低關鍵行業內的系統性風險」，陳解釋指，國際航空樞紐地位非一日可以建立，因牽涉很多航權、入場門檻高，反問「航權是否就拱手相讓？」若內地或外國航空公司取得本港航權，而非本地航空公司，對香港未必有利。

他指今次屬於中期投資，預計國泰三年後才還清債務，財務顧問分析投資回報率為百分之四至百分之七點五，比土地基金過去六年平均回報百分之三點七為高，屬於合理回報目標。國泰航空主席賀以禮感謝政府資金支持，若沒有資本重組計劃，國泰或會有倒閉風險，故今次資本重組對國泰生存十分重要。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，政府向國泰投資的舉動鹵莽，如同「搵納稅人笨」。市場分析料經濟不景氣會持續最少兩年，質疑國泰會持續面對虧損難幫到多少，說「三百億元唔係細數目」，出資亦會加劇財政壓力，影響民生開支，政府有必要審慎處理。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：