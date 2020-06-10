QS大學排名本港7大學上榜　港大升至第22位仍遜星洲

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排名，2021年有7間香港院校上榜，排名最高的香港大學攀上歷史新高第22位，但仍落後新加坡的大學；其次為香港科技大學、中文大學、城市大學、理工大學、浸會大學及嶺南大學。除浸大排名下跌外，其他大學排名有上升。QS指出，本港大學畢業生的就業能力處於下降之勢，7間上榜大學的「僱主聲譽」指標均較去年低。

QS世界大學排名按全球大學的學術聲譽、僱主聲譽、論文引用比率、師生比例、國際化、學生就業能力等範疇評分，今年根據94,000名學者和44,000名僱主的意見進行分析。美國麻省理工學院連續9年穩佔榜首，美國史丹福大學及美國哈佛大學緊隨其後。新加坡國立大學及該國的南洋理工學院位列11及13，不單拋離本港大學，更是亞洲區最佳大學首位及第2位。

香港方面，港大上升3位至第22位，科大也創下新記錄，上升5位至第27位，中大上升3位至第43位，城市大學上升4位至排名48。理大由去年躋身百大後勁升16位至排名75，浸大則下跌3位至264，嶺南大學由591至600組別，上升至571至580組別。

QS研究部主任Ben Sowter分析，香港的大學在全球排名上繼續進步並非不可能，為此，各院校需提高僱主對其畢業生的認可度。他又指各院校需在這方面積極努力，例如將課程與行業聯繫起來，並提供與工作相關的學習機會。

浸大回應指，作為教研並重的大學，致力結合優質全人教育、具影響力的研究以服務社會，為社會培育優秀人才，在國際化的氛圍中發揮學術卓越。浸大一向留意大學排名結果，作為其持續提升教研水平方面工作的其中一項參考。