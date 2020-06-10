網民熱話：禁網吧接待16歲仔　霸道媽警告「搞破壞」

仔女管唔到，要網吧代勞？近日一名操國語婦人攜16歲兒子到上水新康街一間網吧「找晦氣」，聲稱兒子3日沒歸家，懷疑一直待在網吧，婦人警告網吧不要再接待其兒子，否則「把你遊戲廳給砸了」，「你(網吧)毀了我兒子，我毀了你網吧！」態度十分霸道。網民看後狠批：「做阿媽做到佢咁真失敗」。

網民Alan NL Lawz於Facebook群組「North District 北區」上載事發時的閉路電視片段。事發於本周日(7日)，片中所見，婦人先大吐苦水，指年幼的兒子沉迷網吧，3日沒有歸家，又指自己「帶孩子不容易」，「如果是這樣打(機)下去，我的兒子毀了」，埋怨店家容許兒子入內。語畢場面一度沉寂，店員頗為無奈，數秒後才反問：「那你現在想怎麼樣？」

婦人要求網吧向其子下「禁入令」，「（我兒子）再來這裏的話，不允許他來！不要讓他進來！」店員解釋無法得悉其子是否已入網吧，婦人反駁說，店內有「監控」，又威脅若發現其子再度光顧，「我會把你遊戲廳給砸了」，強調「現在是警告」，態度非常野蠻。

發文者事後在貼文澄清，網吧是租借電腦予客人，並不限於遊戲，並非婦人所稱的「遊戲廳」；又指網吧開門做生意，就算真的要禁止，「應該主動禁止佢（兒子）出境（離家）比較合理！」此外，貼文斥婦人「砸舖」一說毫無道理，反問對方如果其子「打籃球打到唔返屋企」，是不是要「拆人哋個籃球場」，要反省的應該是自己。貼文最後提醒婦人「監控」為保障店舖而設，「冇可能因為你想知，就開個閉路電視畀你睇」。

網民看過後批評婦人「將責任推晒畀人」，有人留言嘲諷：「做繩綁住個仔喺身邊嘛，咁咪唔怕走失囉！」也有網民大讚店家：「老闆忍耐力好強，EQ亦好高。」

網民有話說：

Joyce Kwan：自己問題總是推到別人身上

Rita Tai：管唔好個仔 要陌生人幫佢管？

Wing Cheuk：語氣大到，我以為佢係事頭婆。

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