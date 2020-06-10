竹園南邨財債謀殺案　街坊：地下好多血

女街坊指事發時感到害怕，鮮血更濺到自己單位的鐵閘上。(趙瑞麟攝)

黃大仙竹園南邨昨日(9日)發生一宗謀殺案。事發昨午1時43分，華園樓一單位內，一名姓葉(53歲)男子疑因錢債問題與姓陳(56歲)男子發生爭執，兩人越吵越烈，其後有人疑揮刀狂斬，葉男全身多處受刀傷，驚動街坊報案。惜送院後葉男延至昨晚深夜傷重不治，警方其後將案改列謀殺，並將陳男拘捕，交黃大仙警區重案組跟進。

據悉，兩人均獨居於上址大廈，東網記者今晨(10日)返回現場，兩人所住單位目前被警方封鎖，門上並貼上告示，表示鄰居如認識兩戶戶主可與警方聯絡。惟據記者現場所見，陳男所住單位門外遺下大灘血漬，相信為昨日案發時留下。

而住在陳男相鄰單位的女街坊指，平日與兩人並無交流，即使在大廈碰面亦鮮會打招呼，因而不清楚兩人性格。她事發時驚聞嘈吵聲，自己感到「好驚」，所以未敢開門查看，亦無仔細聽清兩人所爭執之事。

女街坊不久後打開門，赫見死者倒臥走廊，陳男單位外及走廊位置遺下大攤鮮血，自己單位的鐵閘、門簾亦濺上血漬，她花費很多氣力始將血漬清走，又立刻丟棄染血的門簾。