國泰冧檔：公帑填氹　學者指為保港航運中心地位

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，昨(9日)公布390億港元資本重組計劃，獲港府透過土地基金泵水273億港元，惟外界質疑用納稅人錢救私人企業行為鹵莽。不過中文大學商學院高級講師李兆波今早(10日)在電台節目中，就認同港府今次若不出手，國泰未必能渡過難關，亦令香港航運中心地位岌岌可危。

李指出，航空運輸業盈利不高，單靠個人投資者供股，難以籌集幾百億港元資金，外國不少國家都是由政府出手，營救代表自己地區的航空公司。他認為，既然港府注資，加派觀察員了解公司運作及長遠部署也是無可厚非，做法亦能增加投資者信心。他對於短期內的區內旅遊業感到樂觀，相信7、8月台灣及日韓應該可以復飛，但長線則較悲觀。

中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，相信政府會派市場人士或中立人士作觀察員，以獲悉更多公司資訊，而國泰日後如果作重大投資決定，或須通知及獲政府批准，預料不會再出現長期且比例較大的燃油對沖等安排。

議員譚文豪則形容政府今次是「洗濕個頭」，牽一髮動全身，若好像海洋公園一樣繼續虧蝕，政府是否要繼續注資，幾百億港元隨時化為烏有。議員姚思榮表示，為了保着香港的航運樞紐中心，政府一定要出手，否則國泰倒閉不僅是商業行為，更會影響香港聲譽。他又指，疫情影響全球航運，亞洲目前相對趨向緩和，但歐美仍是未知數，相信國泰要回復全盛時期，至少要半年。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示，對管理層未有承諾未來一年不裁員感到失望，指不少同事在過去4個月內放3星期無薪假，變相每個月減薪約17%，公司未來半年亦再推出無薪假，質疑政府的投資協助不到員工，亦擔心第四季業務調整後會裁減員工。她又指公司一直存在政治審查，同事在社交平台不會用真實姓名，因此不會對港府委派觀察員列席董事會感到特別憂慮。