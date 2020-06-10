港台顧委會工作小組首開會　商編輯方針及節目質素

香港電台節目多次被批評立場偏頗，港台顧問委員會指港台對《香港電台約章》的落實有嚴重落差，因此成立工作小組尋求可行機制。工作小組今早(10日)召開第一次會議。顧委會主席陳建強在會前表示，將向廣播處長梁家榮和港台管理層坦承反映有關港台編輯方針、節目質素和標準的意見。

陳指，今日有8名小組成員開會，等於顧委會開會最低人數，相信可代表顧委會大部分意見，談及的內容會再帶到顧委會討論，稍後向廣播處長作出正式建議。他也強調港台日常工作、人事或管治管理工作並非顧委會範疇，今次會議主要希望反映社會對節目的看法。

至於會議討論會否針對個別節目，例如《頭條新聞》，陳建強說，通訊局早前就港台節目分別發出警告及嚴重警告，有關裁決亦會作為基本去討論。他又說，港台約章清楚列出港台的公共目的及使命，強調顧委會對港台被通訊局警告及嚴重警告，深表失望。

劣迹斑斑的港台多次被指偏袒反中亂港人士及違反一國兩制原則。梁家榮曾一度「死撐」節目並無偏袒，直至上月才「跪低」，敦促員工須繼續恪守《約章》，並對感到被冒犯的人誠心致歉。