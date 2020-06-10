大埔5G限制區問題　政府正與衞星營辦商談搬遷安排

資訊科技界議員莫乃光關注現時大埔因設有衞星測控站而造成5G限制區的問題，商務及經濟發展局今早(10日)回應其書面質詢時表示，當局正與相關衞星營辦商積極商討現有衞星站搬遷至舂坎角電訊港的安排，當中所涉及土地平整、建設工程及另建新一組的衞星天線等費用將由營辦商負責，當局並無相關資料。

政府早前推出先導計劃，開放超過1000個合適的政府場所供營辦商安裝無線電基站。商經局透露，截至5月底，通訊事務管理局辦公室一共接獲110宗申請，涉及三個政府部門轄下、位於全港各區的場所，其中有15宗申請已經獲批，平均處理時間為98個工作天。商經局同時指出，近月有營辦商向當局表示有意在超過450個政府場所申請安裝基站，強調當通訊辦收到正式申請時會盡快審批。

此外，通訊辦於上月透過防疫抗疫基金推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，截至5月底，通訊辦一共接獲50宗申請，正處理其中26宗申請，預計可於6月底前發放首批第一期資助。至於其餘24宗申請中，2宗申請人自行撤回，而其餘22宗則因申請人沒有提出實際使用5G技術或服務能提升營運效率及服務質素而不獲考慮。