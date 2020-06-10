逾7200人曾入住駿洋邨檢疫中心　近2%其後確診

為應對新冠肺炎疫情，火炭駿洋邨自今年2月起被徵用作檢疫中心，食物及衞生局今(10日)回應議員的書面質詢時表示，至今有逾7200人曾入住檢疫中心，其中約2%、即142人在入住期間出現病徵並確診。而目前政府提供的檢疫單位超過80%來自駿洋邨，過去一個多月即使疫情稍為緩和，但每天仍有約200個駿洋邨的單位正被徵用。

當局又指正透過加建工程增加檢疫設施，預計會動用竹篙灣的政府土地、及另一幅預留作日後旅遊發展之用地，涉及約1500單位，可於7至9月份分階段落成。當局指若屆時「疫情保持穩定，而本地又沒有出現來源不明的社區爆發」，政府便會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，讓準租戶可以盡快入伙。

而房委會針對已接受預配駿洋邨單位的申請者﹐亦有作特別安排，包括保留已預配的單位直至入伙，期間申請人如有需要可申請入住屯門區寶田中轉房屋；或取消是次的編配，並在其公屋選區的其他屋邨重新編配另一合適的單位。