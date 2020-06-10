近25%政府外判工時薪不足$41　政黨促廢除外判制

政府外判清潔工制度一直為人詬病，有政黨今(10日)到政府總部請願，批評政府現行的招標措施未能解決政府服務外判政策所造成的貧窮勞工問題，批評政府外判制度是造成貧窮勞工的元兇之一，促請政府帶頭取消外判制度，以長期職位代替，以身作則帶領商界善待僱員，確保基層員工能享有合理工資。

工聯會權益委員會早上到政總向勞工及福利局請願，指近25%政府外判工人時薪仍不足41港元，僅稍高於最低工資37.5港元，落入全港僱員「最低時薪5%」組別，反映為數不少的承辦商仍以接近最低工資聘請外判工人。該黨提到政府為改善外判工薪金過低問題，去年4月推出新的招標措施，包括調整標書技術和價格因素評分比例，以及規定工資水平在技術水平所佔比重不可低於25%，惟現實情況反映有關措施未能讓外判工人擺脫在職貧窮困境。

該黨又指，目前政府外判工大多集中於食環署、康文署、房屋署及政府產業署4個部門，工種以清潔和保安為主。根據統計處報告，政府保安員平均月薪達12393港元、工級工人的起薪點更有13730港元，比同類政府外判工高出許多。另外，一旦政府與承辦商合約期滿，外判工或隨即被解僱，令他們無法累積年假之餘，薪金亦無法隨年資有所增長，工作及生活質素永遠不能改善，直斥政府外判制度是造成貧窮勞工的元兇之一。

該黨促請政府帶頭取消外判制度，停止剝削工人，待所有外判合約到期後停止再外判，改以政府長期職位代替，保障基層員工可享有合理工資，若未能即時停止所有政府外判，在過渡期內再次制訂新的招標合約，將價格比重下降至30%，同時以不低於行業工資中位數的薪酬水平，聘請政府外判工。