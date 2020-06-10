發放電子消費券刺激消費？　財庫局指效果未必如預期

新冠肺炎疫情持續打擊本港經濟，社會有聲音要求政府向市民派發「電子消費券」，以刺激消費並紓減生活負擔。不過，財經事務及庫務局今早(10日)回應資訊科技界議員莫乃光書面質詢時指，派發消費券對刺激消費、帶動經濟所發揮的效果未必如預期般理想，又指其他經濟體過往的經驗亦顯示，相關措施的成效往往未如預期。

財庫局強調，政府會密切留意本港的經濟情況，在顧及長遠財政狀況的同時，適時推出措施振興經濟及紓解民困；又提到即使政府以電子方式發放消費券，亦可能需要同時採用實體消費券的形式，以照顧對電子支付不熟悉的市民。

當局重申，政府重視並有帶頭使用金融科技，例如自去年11月起，市民可以「轉數快」繳交税款、差餉及地租和水費。當局正研究讓數個政府部門在繳費櫃枱及自動服務機接受以「轉數快」付款，未來亦會在其後擴展至網上繳費。

此外，政府資訊科技總監辦公室與數碼港合作，今年3月推出「智方便」(eID)沙盒先導計劃，讓金融業界進行模擬測試。截至5月底，有88間銀行、儲值支付工具營運商、虛擬銀行或證券服務公司已登記參與，並會按其業務需要，測試包括身份確認、「填表通」(e-ME)服務和數碼簽署在內，不同「智方便」應用程式介面功能。資科辦未來亦會考慮將沙盒先導計劃推展至其他界別。

資科辦亦計劃於今年第四季推出「智方便」，當局會在推出初期會首先集中推動和協助政府部門及公營機構採用，其後會逐步推動平台的其他商業應用。財庫局又指，若政府日後著手研發發放津助平台，會以開放的態度研究不同的可行方案，包括會考慮利用「智方便」平台。