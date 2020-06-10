政Whats噏：風水變供水　石禮謙斥廖振新唔識中文

好多中文字讀音都好相似，但意思唔同，一旦混淆咗就會變成大笑話。就好似發展局副局長廖振新咁，今早(10日)喺立法會上就將「風水」誤當成「供水」，搞到畀議員鬧爆唔識中國概念，仲要連番道歉解釋添。

話說屯門龍鼓灘有唔少厭惡性設施同埋重工業，當中仲有靈灰安置所，導致有嚴重嘅空氣同埋噪音污染，有議員就當地嘅環境問題喺立法會上提出質詢。其中地產及建造界議員石禮謙就追問當局，有冇同當地居民研究風水問題。

廖振新最初回應時就冇答過風水問題，剩係講關於龍鼓灘填海計劃嘅事，當時石禮謙已經有少少火咁再追問多次風水問題，立法會主席梁君彥亦都再重複「風水問題」，希望當局回應。廖當時就自言自語咁話「供水問題」，然後就話喺規劃時會做技術評估，其中一個要求就係供水，仲話如果有個別村民有供水個案，都希望石禮謙可以提出，當局會同水務署商討。

「風水」變「供水」，石禮謙當然唔滿意廖振新嘅答案，隨即話「係風同埋水呀，風水係中國概念嘅環境呀。」廖聞言就即刻道歉，仲話自己聽唔清，然後話會再同村民研究。隨後喺會議廳外，石禮謙就話廖振新中文都唔識聽，下次要講英文，廖隨後步出會議廳時，亦即刻搵石禮謙講返唔好意思同埋握手，仲解釋話因為有雜音聽唔清楚。