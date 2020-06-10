通訊辦驗對講機被指非法搜證　法官批不符現實

去年7月28日中上環衝突中，一對夫婦及一名女學生被控參與暴動，夫婦另被控無牌管有無線電對講機。控方原定傳召通訊辦職員作供，並指會向證人發出豁免起訴書，惟辯方質疑控方縱容非法搜證，要求法庭提醒證人作供時有權不給予自招入罪的證供。區域法院法官今（10日）拒絕辯方的要求，指若把通訊辦職員收檢2部無線電對講機的行為當成是非法管有，實屬不符現實及削足適履的說法。

對於辯方指，或可對律政司不予起訴的決定提司法覆核，證人亦不排除面對被私人檢控，法官認為通訊辦職員乃基於其公職，而應警方或控方要求檢驗器材，不應受法律程序纏繞。法官形容辯方提出的私人檢控或司法覆核是瑣碎無聊及具壓迫性，直言覆核勝算不大，亦相信律政司定會介入相關私人檢控，並撤銷申請。

法官續指，《基本法》訂明律政司主管刑事檢控，不受干預，亦有案例指出除非在極其特殊的情況下，法庭才會就律政司的決定作出裁定或干預。法官認為律政司不起訴通訊辦職員不涉違憲。此外，律政司已向通訊辦職員發出豁免起訴書，認為已釋除證人的疑慮。

案中3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女學生李宛叡（17歲）。3人同被控於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。湯氏夫婦另各被控一項無牌管有無線電訊器具罪，指他們在西源里各自無牌管有一套無線電收發機。