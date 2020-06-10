去年有368宗法官及司法人員遭投訴　政府拒設獨立監察委員會

近年法官判案及量刑的裁決不時惹來爭議。政府表示，去年司法機構處理了368宗關於法官及司法人員的投訴，當中逾9成半的投訴與裁決有關。對於有意見要求成立「獨立監察司法委員會」來監察法官，政府表明《基本法》規定，只能由法官審議有關涉及法官行為不檢的指控，以保障及尊重司法獨立。

政務司司長張建宗今日(10日)書面回覆議員葛珮帆提問，指根據司法機構提供資料，現時涉及法官及司法人員的投訴，按機制由終審法院首席法官及或有關法院級別的法院領導處理，而去年機制下已完成處理的相關投訴有368宗，當中353宗與司法或法定決定有關，10宗與法官行為有關，以及5宗覆核個案；而針對法官行為的投訴中，沒有任何證明屬實或部分屬實。

被問到政府會否參考海外司法管轄區做法，設立獨立監察司法委員會，讓公眾監察法官行為，以增加司法制度公信力。張回應指，處理涉及法官及司法人員行為的投訴時，必須保障和尊重維護司法獨立，而根據《基本法》第89條所確立的框架，處理法官行為不檢指控的審議庭，必須由法官組成，亦僅限由法官組成，因此相關審議投訴機制應符合《基本法》的條文和精神，必須繼續由司法處理自行處理，不受外來的影響或干預。

葛又質疑，近年法院判刑似乎欠缺一致性，例如犯同一罪行的被告的判刑差異頗大，而有案件的被告於初審時判刑輕、上訴時判刑重，到終審時判刑卻調整到比初審判刑更輕。她詢問政府會否參照美國或英國的做法，設立量刑委員會，就所有刑事罪行發出具約束力的量刑標準。

張回應指，過去3年法院曾對下級法院頒下過一次量刑指引，而量刑是由法院獨立行使，亦是法院專有的司法職能，法庭所判處的刑罰要取得公眾的尊重和信任，公眾亦可公開討論法庭的所有決定，包括量刑決定，如果訴訟各方認爲法庭判刑不一致，刑罰過重或過輕，可以提出上訴或申請覆核刑罰。