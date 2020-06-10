議員促放寬保就業申領資格　羅致光死撐已支援年長僱員

保就業計劃仍未涵蓋沒有強積金戶口的自僱人士和部分年長僱員。

政府上月宣布擴闊保就業計劃的涵蓋範圍，以包括有僱主為其作出強積金自願性供款的65歲或以上僱員。惟沒有強積金戶口的自僱人士和年長僱員，及持有強積金戶口但其僱主沒有為其作出自願性供款的年長僱員，仍未有被該計劃涵蓋。勞工及福利局局長羅致光今日(10日)在立法會上回應議員口頭質詢時表示，政府過去已為65歲或以上僱員提供多項資助，惠及約11萬名人士。

羅指出根據數據顯示，去年12月至今年2月，約有11.5萬名65歲或以上的年長僱員，當中有6萬人開設強積金戶口。在保就業計劃下，僱主可為這些僱員申請工資補貼，若工資上限每月1.8萬港元，最高補貼額則為9000港元。

羅又指，連同上述6萬名人士，政府透過兩輪「防疫抗疫基金」，已推出或將會推出涵蓋的士、小巴、本地渡輪、洗衣業及建造業等，將有4萬名65歲或以上的僱員，以及另外1萬名受聘於政府外判合約，合共有11萬名65歲或以上的僱員受惠。

會上有多名議員促請政府進一步放寬保就業計劃的申領資格，其中邵家輝表示，目前只有約50%僱主申請保就業計劃，要求政府運用可能剩餘的補貼金額，幫助遺漏的行業及僱員。田北辰則指出，政府要體恤部分年長僱員沒有強積金戶口，容許他們以會計師簽發證明去申領津貼。

羅致光回應指，保就業計劃目標是果斷及迅速保住員工飯碗，故申領方法要簡單快捷，若要額外審核強積金以外其他資料，例如受僱證明書，過程會相當複雜，難以收到申請後3至4星期內發放津貼。他重申，除了保就業計劃，防疫抗疫基金亦有多項針對不同行業的支援措施，涵蓋運輸業、建造業等較多年長僱員的行業。