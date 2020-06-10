修例風波：疑無禁學生奏《榮光》　九龍塘香島中學教師稱不獲續約

九龍塘香島中學有教師稱疑因自己沒有禁止學生在校內奏反修例歌曲，不獲校方續約。

一名自稱是九龍塘直資學校香島中學的教師發表公開信，指校方疑因其政治立場而不與她續約。，今年1月底接獲通知不獲續約，原因是她於校內高調提及自己的政治取向，以及於校內音樂考試中，沒有禁止學生演奏「不恰當歌曲」。據知，有關歌曲是《願榮光歸香港》，由反修例網民創作。

該名姓李的藝術科主任指，自己在香島任教12年，教學表現獲得同事及家長肯定，對於自己因不明原因而不獲續約，深感氣憤。她表示，自己從沒在學校向學生提及自己的政治取向，更沒就社會議題與學生討論，反而校長要求教師與學校理念及背景需「同一陣線」，不應只保持中立。

她又指，在過往校內音樂考試的自選環節中，學生可以自由選擇任何曲目應考，又曾提醒學生避免涉及社會議題，但選曲的自由仍取決於學生，校方亦從沒就禁止某類歌曲而向教職員及學生提供清晰指引。

教育局回覆時指，並不知悉事件，亦沒有接獲相關的投訴。各學校的法團校董會作為學校人員的僱主，可遵照僱傭合約、《僱傭條例》及相關規定，處理人事聘任及紀律事宜。

東網正向香島中學查詢，正等待回覆。