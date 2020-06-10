修例風波：耗資6625萬元維修受破壞公物　研改良欄杆行人路設計

反修例風波發生一周年，街頭再次出現暴力示威。政府表示，由去年6月至今年5月期間，政府已花費6625萬元公帑，維修受示威者破壞的交通燈、欄杆、行人路、垃圾桶及閉路電視鏡頭等公物。針對路磚和欄杆遭示威者利用來做堵路工具和武器，路政署已改良欄杆和行人路路面設計方案。

運輸及房屋局局長陳帆今日(10日)以書面回覆立法會議員陳克勤的提問，交代由去年6月至今年5月期間，共有740組交通燈遭受不同程度的破壞，包括被切斷線路、燈頭被塗污，以及部分交通燈組件或控制器被損毀或焚毀。政府花費4000萬元進行維修，並在一些主要路口的交通燈加裝保護措施，包括為控制器安裝保護裝置，以及在交通燈的燈頭上加裝保護網。

同期，本港約有60公里的欄杆被示威者拆除，較去年6月至今年2月底多了5公里。政府初步估算，維修費達1500萬元。路政署已在被拆除欄杆位置臨時繫上膠鏈以提示道路使用者，正陸續復修欄杆，並改良欄杆設計，包括加固接駁令其更為穩固。署方正就改良後的設計做測試，並評估效能。另外，同期亦有約22000平方米行人路路磚被掘起，路政署已復修所人行人路路面，花費800萬元，該署亦正探討不同行人路路面的改良設計方案。

政府又指，同期有至少177個在政府設施及公眾地方的閉路電視攝錄機遭受破壞，需花157萬元維修，各部門會視情況採用較為堅固的物料來加強保護。期內，全港約有1320 個垃圾箱及130個可循環再造廢物回收箱遭破壞，維修費高達168萬元。

另外，路政署在一些公眾行人天橋加設臨時防護圍欄，防止有人從行人天橋投擲物件到附近道路，尤其是主要幹道。