斥選管會縱容區選不公情況 團體促保障參選人不被暴力對待

港島區民生關注組認為去年的區議會選舉有不公平的情況。

立法會換屆選舉將於今年9月6日舉行，有團體認為去年的區議會選舉有不公平的情況，故今日(10日)到選舉管理委員會抗議，要求確保參選人得到公平待遇，選管會其後派代表接收請願信。

港島區民生關注組一行7人於今午約1時到選管會辦事處抗議，強烈譴責選管會主席馮驊涉嫌縱容選舉不公。關注組表示收到不少質疑去年區議會選舉公正性的意見，要求馮解釋及問責，包括保障參選人不被暴力對待、增設保安人手及長者關愛通道，以及採取電子派票措施，嚴格核實選民身份，防止「種票」。

議員郭偉強批評選管會工作態度「佛系」，沒有處理票站擠塞及杜絕人手派票造成的疏忽，形容選管會「隻眼開隻眼閉」，要求選管會於今年9月立法會投票時，增加維護公平性的措施。

另外，香港政生關注組今午2時亦到選管會抗議，批評選管會未有正視選舉不公問題，要求設立關愛通道及採用電子取票。政生關注組召集人鄧家彪表示，去年區議會選舉時期有議員辦事處被多次破壞，選管會報告指有50宗冒認他人身份投票案件，亦有候選人未能進入票站觀看點票。選管會派出代表接收請願信，鄧要求選管會盡快改善問題，尤其採用電子取票點票。