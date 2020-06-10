8名新冠肺炎康復者捐出恢復血漿　用於治療重症患者

新冠肺炎自今年1月殺入香港，至今有千多人受感染。香港大學團隊早前發現，部分患者體內有足夠抗體水平，透過捐贈「恢復血漿」，可讓重症患者作血漿治療。醫院管理局資料顯示，截至上月31日，香港紅十字會輸血服務中心共收集12次「恢復血漿」，分別由8名新冠肺炎康復者捐贈，已有4份「恢復血漿」應用於治療3名危殆病人。

食物及衞生局局長陳肇始今日(10日)書面回覆議員提問，她指，「恢復血漿」可儲存1年，而醫管局及輸血服務中心現時未有就「恢復血漿」的儲備訂立目標，但會繼續按需要進行招募及採集，為未來的疫情作好準備。

根據醫管局相關的臨床管理指引，經深切治療部醫生及傳染病學醫生評估後，可考慮對出現急性呼吸窘迫綜合症的嚴重個案使用「恢復血漿」治療。港大研究的早期數據顯示，新冠肺炎病人在接受「恢復血漿」治療後病毒量明顯減少。

至於哪些康復者可捐贈「恢復血漿」？捐贈者年齡須介乎18至60歲，以及沒有嚴重疾病的男士，而在覆診時其中和抗體濃度須有1:160或以上。捐贈者亦須符合捐血基本條件，並經臨床醫生解釋後，同意轉介至輸血服務中心參與捐贈計劃。

陳肇始表示，部分潛在捐贈者因不同的原因未能符合捐血基本條件，例如因曾在相關海外地區居留而受變種克雅二氏症影響而須暫緩捐血。醫管局及輸血服務中心會繼續招募合適的捐贈者。