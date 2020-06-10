涉於安老院簽署空白表格　6醫生被控專業失德

6名私人執業普通科男西醫陳業宏、何廣志、劉海彬、羅肇衡、麥德華及曾廣文，分別被社署指控在2016年，於不同安老院內未有恰當評估下，就簽署「使用約束物品」的表格或健康檢查表格，以及未有確認相關表格得以填妥，涉嫌專業失德。6人被指在欠缺病人姓名或評估結果等資料的表格上蓋章及簽署，事件分別涉及全港十多間安老院。醫務委員會今日(10日)就有關案件展開紀律聆訊，聆訊未畢，下午待續。

今次醫委會將類似案件一同審理，上述6名男西醫之間並無具體聯繫，他們在聆訊期間均選擇不作抗辯。其中陳業宏及麥德華被指涉及4項專業失德，包括未有恰當評估下就簽署安老院的「使用約束物品」表格、及簽署安老院住客及職員的健康檢查表格、另外未有確認相關表格得以填妥。而何廣志涉及3項專業失德，至於麥德華及曾廣文分別涉及2項專業失德，當中曾廣文分別於1987、2000及2003年均有涉及專業失德的紀錄。

涉事安老院包括主愛護老院－萬寶、松柏老人院、愛群理療護理院有限公司、新屯門劍橋護老院有限公司、廣安護老之家有限公司、健安長者之家、驕陽護老院有限公司 、穩健（綜合護理）敬老院、TELFORD HOME FOR THE ELDERLY LIMITED。