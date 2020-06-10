75%受訪者因工留港冀重開關口　團體促推港版健康碼

新冠肺炎疫情漸見緩和，港府日前表示有意於短期內推行「粵港澳健康碼」。有團體以網上問卷形式訪問約4000人，其中近75%受訪者希望政府分階段重開關口，主要因工作及住屋需要，及希望可重開接駁東鐵線的關口。該團體則建議推出「港版健康碼」，並盡快確定粵港澳三地互認健康碼的詳細程序，便利須來往三地工作的市民。

公民力量於上周二至昨日(2日至9日)進行有關重開關口的調查，結果顯示有85%受訪者認為政府應參考澳門使用健康碼系統，建立統一標準監察大眾健康狀況。團體指出，有市民向他們反映，因要工作而留港，於新年後與懷孕妻子分隔兩地，令妻子需獨受懷孕壓力，感到內疚，希望政府盡快推行「港版健康碼」，使他能早日與妻子團聚。

公民力量會長、沙田區議會前主席何厚祥亦表示，自己是首批透過政府「廣東計劃」移居廣東退休的人士，其在廣東購置的住所已裝修得七七八八，原定今年3月可移居安享退休生活，未料計劃被疫情打斷。他指在港的居所租約期屆滿，與業主商討後可續租半年，「但每個月萬幾蚊租好似白交咁」，希望政府可盡快推出「港版健康碼」，方便他來回中港兩地，令他可展開退休生活。