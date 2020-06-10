疫情起伏難料　多個盂蘭勝會今年停辦

每年農曆7月，本港不少地區均會舉辦盂蘭勝會，旨在普度超幽，祈求合境安寧。惟今年受新冠肺炎疫情影響，「中區卅間街坊盂蘭勝會」宣布，因應疫情起伏難以預料，經慎重考慮後，該會決定今年停辦盂蘭勝會一年。

中區卅間街坊盂蘭勝會理事長黃先生指，是次取消，是自己主持盂蘭勝會30年以來首次。他嘆道，取消屬非常無奈的決定，因申請場地及準備工作需時大半年，加上疫情反覆，擔心即使場地已批，但受突如其來的確診病例影響，都要臨時取消，故在無把握之下只好取消，並稱事非得已，希望各界人士諒解。

他又說，得悉其他大型盂蘭勝會，包括九龍城、觀塘、三角碼頭等均會取消。事實上盂蘭勝會當初有驅趕疫症之作用，而是次取消卻是正正因爲疫情影響，對此感到諷刺，但直言都無辦法：「啲工作人員都六、七十歲了，咪安慰下自己當今年休息一年！」

盂蘭勝會於12年被納入國家級非物質文化遺產，而中區卅間街坊盂蘭會則於96年成立，因中區士丹頓街一帶，過去曾因建有30間石屋，被稱作「卅間」，此處自上世紀起，每年都有居民自發舉行大型街頭盂蘭活動，鬧市中的「卅間盂蘭勝會」從此而生，一年只辦一天，即每年農曆七月廿四日。