港版國安法：泛民質疑機場三跑新警署配合國安執法

立法會工務小組委員會今早(10日)討論在香港國際機場三跑道系統上興建相關的警務設施、政府部門設施及辦公地方，分別涉款18.666億港元和26.245億港元，會上有民主派議員質疑警方在機場興建新警署的必要性，涉配合中央政府在港實施的「港版國安法」，以維護國家安全，會議直到結束前，項目仍未能表決。

議員朱凱廸詢問警方是否因應即將推行的「港版國安法」的執法工作需要，而加建相關警署設施。議員石禮謙指出，任何國際機場均設有反恐和保安設施，對興建新警務設施表示支持。同樣表示支持在三跑系統興建新警務設施的議員陳恒鑌，詢問警方在考慮加建相關設施時有否考慮和足以應付本地可能出現的恐怖襲擊。

警務處總警司(策劃及發展)李雅麗回覆指，機場特警是警方其中一支執行反恐任務的隊伍，擬興建為機場特警的行動基地，坐落於東面用地上具策略性的地點，加上處於臨海位置，抵達第三條跑道西端所需的時間將大幅縮短，可迅速應對緊急事故。

她續說，興建基地目的乃保障三跑系統的安全，基地設施亦包括室內靶場及戰術訓練中心，相信能相應地提高行動效率，同時希望密集式加強特警的槍械訓練，期望能更專業、快捷和穩妥地處理在本港機場可能出現的恐怖襲擊事件。

她又指，警方在過去10個月內破獲10多宗涉及槍械和爆炸品的案件，她形容破壞力相當驚人，暴徒採用的手法和外國恐怖主義相似，正正凸顯香港過去一年危害國家安全的風險，亦響起恐怖主義活動的警號，警方有必要就世界各地和本土恐襲，檢視和更新戰術，否則無法應對三跑系統後落成的緊急情況，以及恐襲造成的風險。