港大研究指港人抗體比率不足0.05%　疫情隨時再爆發

新冠肺炎襲港逾4個月，至今有逾千人確診，香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊今日發表有關本地「隱形病人」的數據研究，比較本港在疫情大流行前後時間的抗體陽性率，發現港人有新冠肺炎抗體的比率極低，估計不足0.05%，反映社區絕大部分人都沒有抗體，對病毒沒有免疫力，無可避免會再爆發疫情。有關研究已於國際期刊《刺針（微生物）》發表。

港大團隊於2018年4月至今年2月期間抽取了1938個本地樣本進行抗體檢測，所有樣本均沒有同時在酶免疫測試及中和抗體測試中呈陽性，當中有53人僅在酶免疫測試中呈陽性，但在中和抗體測試中呈陰性。團隊認為港人的抗體陽性率應低於0.05%，並指此人口血清抗體研究表明，新冠肺炎是新興病毒，本地在2019年前的人口血清測試中從未發現此病毒的抗體。

另外，團隊亦分析了早前由港府派出的湖北包機接返港人士的抗體，469名返港人士中有452人進行了血清測試，發現有17人具有新冠肺炎抗體，抗體陽性率為4%。團隊指以此數據推算，湖北省5900萬人口中可能有220萬人曾感染新冠肺炎。不過，截至3月31日，湖北省官方確診人數僅有67802人，估計有高達97%人口曾中招但未確診。團隊又指4%的抗體陽性率被低估，實際比率可能更高。

死亡率方面，團隊指截至3月31日，湖北省的新冠肺炎死亡人數有3193人，相等於220萬人中的0.16%，即係2009年流感大流行死亡率的九倍，反映今次疫情的死亡率比起當年流感大流行嚴重得多。