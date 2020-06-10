女金融經理否認雷射筆襲警　辯方質疑「拉錯人」

金融女經理被指於去年尖沙咀反修例示威期間，用雷射筆照警員眼睛，因而被控一項襲警罪，她否認控罪，案件今（10日）在九龍城法院開審。事主供稱雖然只被雷射筆射眼不足1秒，但已感不適，又聲稱拘捕過程中曾遇襲，因此未有在被告身上檢獲涉事雷射筆。辯方則質疑警員「拉錯人」。

28歲被告郭麗芬在案件首次提堂時報稱任職機艙服務員，及後轉行任職金融經理。她被控於去年8月10日，在尖沙咀彌敦道和加連威老道交界襲擊警員朱冠強。

隸屬油麻地警區特遣隊的朱冠強供稱，當晚約8時許前往彌敦道執勤，目測當時示威人數有300人，10多人用雷射筆照射向警員頭部。及後警方沿彌敦道往南推進掃蕩，至近加連威老道的交界，一道綠色雷射光突然由示威人群中射出，他被光線射中約10秒，左眼則被射中不足1秒，被射中後眼前一白及流眼水，但不感痛楚。

朱續供稱，另一警員6993也目睹有關情況，光線是來自一名女子。他指當時在場示威者多穿深色衣物，唯獨該名女子穿白色短袖上衣。約10多分鐘後，該女子再度用雷射筆照向警員約30秒，他再被光線射中，但這次他並無不適。他遂連同警員6993上前欲截停該女子，對方見狀立即轉身逃走。

朱最後在彌敦道88號外成功將被告截停，當時他抓住對方的背囊，二人雙雙倒地，此時被告仍繼續爬行試圖逃走。朱稱當時有很多示威者用雨傘襲擊他，混亂間不知被告的雷射筆「幾時離開咗佢（被告）隻手」。

辯方指出，警員拘捕被告時未能在她身上檢取雷射筆，控方呈堂為證物之雷射筆只是現場附近拾到而已。辯方更質疑警方依賴為證物之雷射筆，與今日庭上所見之雷射筆的長度不同。裁判官指辯方主要爭議被告人的身份，證物之爭議的重要性不大，惟負責檢取證物的警員稍後作供仍需就此解畫。